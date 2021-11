Tekort aan chauffeurs bij speciaal vervoer in regio: verzoek om geen ritjes op vroege ochtend te boeken

Avan scoort dikke voldoende voor routever­voer, belooft verbete­ring slechte klachtaf­han­de­ling

NIJMEGEN - Vervoersorganisatie Avan die het doelgroepenvervoer doet voor achttien gemeenten in de regio scoort een dikke voldoende met haar diensten. Vooral over de chauffeurs zijn veel reizigers erg tevreden. Die scoren een 8,2 in een klanttevredenheidsonderzoek dat kort geleden is gehouden.

4 november