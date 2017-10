TenneT: Maak van Arnhem hart van cybersecurity met koepelgevangenis

Als de hackerscampus in Arnhem komt, zou de regio het hart van de cybersecurity kunnen worden, zoals Eindhoven in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot het hart van de technologiesector in Nederland. TenneT wil sowieso met het hackerscollectief samenwerken en eigen personeel door het collectief laten bijscholen. ,,Ook zouden we goede mensen kunnen aannemen’’, zegt een woordvoerster.



Arjen Kamphuis, een van de initiatiefnemers voor de koepelcampus is blij met de steun van TenneT. ,,Wij denken dat niet de financiën het voornaamste struikelblok zijn, maar de kronkelige politieke weg in Den Haag. Juist TenneT, een bedrijf dat in Den Haag hoog staat aangeschreven, kan een goede steun voor ons zijn.’’