Terre Neuve uit Velp vrijdagavond te zien in programma Bed & Breakfast van Omroep Max

Van Amerongen en Snuiverink nemen het in de aflevering van deze week op tegen eigenaren van bed & breakfasts in twee Brabantse plaatsen, Sint Michielsgestel en Grave. Alle stellen hebben bij elkaar gelogeerd. De opnamen waren al in februari.

,,We hadden geluk. Het was tijdens de logeerpartij bij ons prachtig weer, net na die sneeuwweek", vertelt Van Amerongen. Op het programma stonden onder meer een bezoekje aan de Posbank per elektrische tandem en een bezoek aan de Rhedense schaapskudde. Wie de aflevering gewonnen heeft, mag Van Amerongen niet vertellen. ,,Het moet wel spannend blijven.”

Terre Neuve is gevestigd in een villa die in 1903 is gebouwd voor een professor. In het pand zijn vijf studio's gebouwd, bestaande uit woon- en slaapkamer. In de jaren vijftig heeft er een fabriekje ingezeten waarin het bedrijf Brinkman & Germeraat stoppenkasten produceerde. Terre Neuve bestaat nu vijftien jaar. Voordien was Jolande van Amerongen eigenaresse van hotel Blanc bij het station in Arnhem. Dat werd later voortgezet als bed & breakfast Town House 10 en Vesting 10, maar inmiddels bestaat het niet meer.