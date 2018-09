Terreurverdachte Vincent T. voor het eerst voor de rechter

Opnieuw groot protest om stank, trillingen en 'geurter­reur Parenco

6 september RENKUM - De stank, het geluid en de trillingen. Veel Renkumers ondervinden al jaren grote last van papierfabriek Parenco. De brief van dorpeling Peter-Jan Arens over de overlast staat volgende week op de raadsagenda. De verwachting is dat die vergadering massaal bezocht gaat worden.