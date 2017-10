Teruglezen: Dreggen naar vermiste Anne na vondst fiets in vijver

video Arnhem danst, speelt, voetbalt en kijkt na op stakingsdag

5 oktober ARNHEM - De stakingsdag in Arnhem en omstreken zat vol met variatie. Zo zat juf Martineke van basisschool de Rank in de supermarkt na te kijken, werd in Velp volop gedanst en was het bij kinderopvang Willemijn in Heelsum drukker dan gewoonlijk.