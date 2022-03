Terwijl Arnhem nog moet ontwaken, loopt het in stemlokaal één al aardig door: ‘Voel me betrokken met de stad’

Wat doen landelijke politici bij de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen? ‘Het is goed dat we hier van Thierry Baudet het bredere verhaal horen’

HENGELO Ze kijken je al wekenlang aan. Onderweg naar werk, school of voetbalveld. Het zijn de vertrouwde lokale lijsttrekkers die roepen om de stem van de kiezer. Een enkele keer zie je een bekende politicus uit Den Haag. Wat is hun rol bij de gemeenteraadsverkiezingen? Een lust of een last?

10:16