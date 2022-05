The Move herleeft met maandelijkse avond in Café Kroon. Mét DJ Fred, maar niet na middernacht

ARNHEM - ,,Jullie zullen zien dat Arnhem best zonder The Move kan!” Met die woorden nam eigenaar Fred van de Peppel in december 2020 afscheid van het danscafé in de Varkensstraat. Zes jaar daarvoor had hij dat met een compaan nog van de ondergang gered. Want Arnhem zonder The Move, dat kon niet, vond hij destijds.

Het coronavirus en financiële zorgen door opeenvolgende lockdowns deden hem van gedachten veranderen. The Move ging dicht. Maar Arnhem kan toch echt niet zonder, vindt Mark Postema, mede-eigenaar van Café Kroon in de Hommelstraat. En dus keert het alternatieve danscafé terug, met de maandelijkse avond ‘Back to The Move!’.

,,Ik hoorde van opmerkelijk veel mensen, jong en oud, hoezeer ze een alternatieve plek als The Move missen”, legt de Arnhemmer uit. ,,Nooit meer Wodka Woensdag, nooit meer die gekke shotjes, nooit meer dansen in die toffe, alternatieve sfeer en nooit meer die supervette muziek van ‘mister The Move himself’: DJ Fred.”

Postema benaderde Van de Peppel, die al in de jaren tachtig onder de naam DJ Fred in The Move voor de muziek zorgde. Hij zegde toe eens per maand in Café Kroon achter de draaitafels plaats te nemen. Deze donderdag is de eerste ‘Back to The Move!’, van 19.00 tot 23.59 uur. ,,Want Fred wil wel om middernacht in bed liggen”, grapt Postema.

Een Wodka Woensdag wordt het niet, maar op donderdag kun je ook een wodkaatje achterover tikken, vinden ze bij Café Kroon. Verder presenteert dat shotjes in The Move-traditie en als extraatje ‘rockbieren’ van Motörhead, AC/DC en Iron Maiden. ,,Fred en ik weten zeker dat we hier veel voormalige Move-gangers een plezier mee doen.”

Volledig scherm Bezoekers in café The Move in 1984. © The Move