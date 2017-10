The Rolling Stones toch nog in uitverkocht GelreDome

Concertzaal Musis Arnhem maakt kans op Betonprijs

11:43 ARNHEM/VELP - De nieuwe Parzkzaal van concertgebouw Musis Arnhem is genomineerd voor de Betonprijs 2017 in de categorie utiliteitsbouw. Een trap in het hoofdkantoor van ABT in Velp dingt mee in de categorie betontechnologie.