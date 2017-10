The Sting in oude Esprit-pand in centrum Arnhem

ARNHEM - Het oude pand van Esprit aan de Roggestraat 1 in Arnhem is verhuurd aan De Sting. Esprit vertrok anderhalf jaar geleden uit het pand aan het Land van de Markt. Sindsdien staat het gebouw dat liefst 2.900 vierkante meter winkeloppervlak telt leeg.

Eigenaar van het pand is P&C Vastgoed die Amsterdamse makelaar KroesPaternotte de opdracht had gegeven een nieuwe huurder te vinden.

Costes

The Sting is volgens KroesPaternotte een van de snelst expanderende modeketens. De Tilburgse modegroep kent sinds dit jaar een nieuwe winkelformule Distrikt Nørrebro. En de groep breidt de damesmodeketen Costes dit jaar uit met herenzaken en winkels voor dames en heren. Costes was een eigen merk van The Sting en richt zich op een doelgroep tussen de 20 en 40 jaar oud.

The Sting is in 1982 opgezet door Herman Franzen. Hij opende toen zijn eerste winkel in Tilburg. In Arnhem zitten al twee winkels van The Sting: in het Musiskwartier en aan de Rijnstraat.