Rolling Stones in GelreDome: 'We hebben Arnhemse meisjes geproefd'

Remisespook houdt Arnhemse dammer Baljakin op vierde plek bij WK

19:50 TALLINN - Het remisespook bleef Alexander Baljakin in de laatste twee ronden van het wereldkampioenschap dammen achtervolgen. De Arnhemmer slaagde er in Tallinn niet in zijn plus één-score uit te bouwen. Dat resulteerde uiteindelijk in de vierde plaats, twee punten achter de Rus Alexander Schwarzman die met dubbele winst in het weekeinde de mondiale titel veroverde.