Eerste voorstelling De Plaats op station Arnhem CS in vol bedrijf

Klappen op vrij­ge­zel­len­feest 'echt niet mijn intentie'

21:46 ARNHEM - ,,Het was echt niet mijn intentie om een avondje uit te gaan en daarbij wat jongens in elkaar te slaan, een potje te gaan vechten’’, verzuchtte de 26-jarige man uit Wageningen woensdag in de rechtbank van Arnhem. ,,Als ik die ene avond kon terugdraaien, had ik dat zeker gedaan.’’