Thomas Letsch staat pal voor Vitesse: We zijn een paar punten van een Europese plek af

Idealis­tisch petit café de Oranjerie in Dieren maakt tóch een doorstart

12:30 DIEREN - Petit café de Oranjerie in het Carolinapark in Dieren maakt een doorstart. De nieuwe exploitanten Erwin en Nandia Coolen gaan niet meer alleen werken met verstandelijk of lichamelijk gehandicapten, maar ook met mensen die om andere redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De gemeente Rheden is behulpzaam bij het zoeken.