Tickets Hélène Fischer zijn al op, behalve op Duitse website

Via de Facebook-pagina's van de Nederlandse en Duitse Hélène Fischer-fanclubs en de Facebook-pagina van de zangeres zelf konden donderdag al kaarten worden gekocht. In die zogenoemde 'pre sale' was slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar, zegt een woordvoerder van concertorganisator Greenhouse Talent. ,,In alle rangen zijn nog kaarten beschikbaar", verzekert zij.

In eigen land is ze één van de grootste popsterren aller tijden, maar heeft ook een grote schare Nederlandse fans, met name in het grensgebied. De 33-jarige Duitse verkocht sinds haar debuut in 2005 meer dan 15 miljoen albums.