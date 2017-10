Tien tips voor wie zich verveelt in de herfsvakantie

1. Knutselen

Ga knutselen in de Eusebiuskerk in Arnhem, of op speurtocht in de toren van de kerk. Die biedt daartoe dinsdag 17 oktober de gelegenheid, van 13.30 tot 15.30 uur.

2. Paddenstoelen

Leer alles over paddenstoelen van IVN-natuurgidsen. Die nemen je zondag 22 oktober om 14.00 uur mee in Heemtuin Presikhaaf aan de Ruitenberglaan.

3. Workshops

Volg een van de kinderworkshops in het atelier van De Boog aan de Brink in Elden. Dat kan van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 oktober. Met pannenkoeken aan het slot! Zie de Facebookpagina's van De Boog en van Gemwear.

4. Sprookjes

Dompel je van zaterdag 14 tot zondag 22 oktober onder in sprookjes tijdens de tiende editie van het Sprookjesfestival in Arnhem.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Sprookjesfestival in Park Sonsbeek in Arnhem. © ROLF HENSEL

5. Water

Zelf frisdrank maken, een ballon oplaten zonder te blazen, rozijnen laten dansen: doe het tot en met 29 oktober in het Waterlab van het Nederlands Watermuseum in Arnhem.

6. Jeugdland

Pluis het Jeugdland Vakantiepaspoort uit. Kinderen die dat nog niet hebben, kunnen het aanvragen via de website van Jeugdland. De hele week zijn er tientallen uiteenlopende activiteiten voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. In Burgers' Zoo bijvoorbeeld, bij Stal Mansour en bij zweefvliegcentrum Terlet, maar ook in het Airborne Museum Hartenstein.

7. Speurtocht

Vier de Week van het Landschap, zoals bij Kasteel Doorwerth, op maandag 16 oktober, met een speurtocht en excursies naar het Dunoplateau.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Kasteel Doorwerth. © Marc Pluim

8. Zwemmen

Ga zwemmen, zoals in zwembad De Dumpel in Velp. Daar kun je dinsdag 17 oktober van 9.30 tot 11.30 uur een duik nemen.

9. Lasergamen

Ga buiten in het donker lasergamen voor 1 euro! Dinsdagavond 17 oktober kan dat in Velp, de volgende dag in Dieren, donderdag in Rheden. Vol is vol. Zie de Facebookpagina van Jongerenwerk Rheden.

10. Broodjes

Bak je eigen broodjes, maak je eigen kunstwerk, wees creatief. De Spelerij-Uitvinderij in Dieren is er voor uitgevonden.