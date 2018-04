Tientallen Arnhemmers zoeken naar goudvissen

videoTientallen Arnhemmers zoeken vanmiddag naar goudvissen in de Sint Jansbeek in het centrum van de stad. Als er vissen opduiken, worden ze gevangen. Wie wil mag de gevangen vissen houden. Anders gaan ze naar een aquarium in een café, zegt initiatiefnemer Rob Garritsen.