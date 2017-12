Tientallen bejaarden opgelicht? 'Onvoldoende bewijs', zegt advocaat verdachte

Mijnhart in handen derde generatie

28 december OOSTERBEEK - Dick Mijnhart, de directeur van Mijnhart Uitvaartverzorging, draagt de scepter van het familiebedrijf deze week over aan dochter Inge en zoon Dirk Jan. Mijnhart (71) begon in 1962 in het bedrijf van zijn vader en vindt het na 55 jaar in de uitvaartbranche tijd voor pensioen.