Tientallen schademeldingen bij aanleg glasvezel in Arnhem: Patrick zit met kostenpost van 2500 euro

Daar gáán we weer: oplopende coronacij­fers, strengere regels, het lijkt wel ‘Groundhog Day’

NIJMEGEN - Het voelt alsof we net als vorig jaar weer een barre winter in gaan, na de persconferentie van dinsdag, al zijn de coronamaatregelen vergeleken met vorig jaar november veel beperkter. De verschillen zijn groot, maar ook weer niet: zitten we in een soort tijdlus?

3 november