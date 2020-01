Tijdelijk einde aan geitenstop om afmaken van babybokjes te voorkomen

Boete voor vozend, dronken stel tussen winkelend publiek: ‘Ik kan me niet voorstel­len dat ik dat doe’

22:11 Een 72-jarige man uit Harskamp en 52-jarige man uit Arnhem zijn woensdag ieder veroordeeld tot 350 euro boete. De politierechter in Arnhem vindt bewezen dat zij in het openbaar, in het Musiskwartier, elkaars geslachtsdelen zaten te betasten. De mannen zouden een flinke slok op hebben gehad en zaten met hun gulp open op een bankje.