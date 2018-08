'Tikkende tijdbom' hoort tbs tegen zich eisen voor poging verkrachting in Arnhem

De aanklager acht bewezen dat de man 7 op 8 december vorig jaar een jonge Arnhemse vrouw naar haar huis aan de Hommelseweg volgde, haar voordeur binnendrong en haar op de trap duwde.

Terwijl hij boven haar hing kneep hij haar keel dicht. Hij zei dat ze zich stil moest houden, anders ging hij haar slaan en hij zou hebben gezegd dat hij haar ging verkrachten. De vrouw schreeuwde om hulp en wist uiteindelijk de man de deur weer uit te werken.

Dna

Een gealarmeerde huisgenote zag het slachtoffer tegen de voordeur duwen terwijl daar nog een arm omheen naar binnen stak. Samen wisten ze de deur dicht te duwen en een paar minuten later belden ze de politie. Die was toevallig in de buurt en kon de man kort na de melding aanhouden.

De vrouw had striemen in haar hals en was overstuur. Op de trap lag een muts waarin dna van de verdachte werd aangetroffen en op camerabeelden is ook te zien hoe de man samen met de vrouw oploopt op de Hommelseweg. De jonge vrouw had onderweg naar huis een vriend opgebeld dat ze bang was voor de man die met haar meeliep.

'Ik heb haar niet verkracht'

Hoewel van het voorval zelf alleen het slachtoffer getuige was, steunen de omstandigheden haar verhaal meer dan voldoende, vindt de officier van justitie, terwijl de man het ene na het andere wisselende en onwaarschijnlijke verhaal ophing over de gebeurtenissen. Bij zijn aanhouding zei de man – nog voordat hem wat werd gevraagd of hem de reden van zijn aanhouding werd verteld – ‘Ik heb haar niet verkracht’.

De man heeft een lang strafblad met geweld, zedenfeiten en diefstallen en is onderzocht door het Pieter Baan Centrum. Deskundigen daar zien aanwijzingen voor een antisociale persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie en schatten de kans op herhaling van geweld en zedenfeiten enorm. ,,De verdachte is een tikkende tijdbom’’, stelde de officier van justitie.

Kogelgaten

De advocaat van de man was van mening dat de poging tot verkrachting niet bewezen kon worden. De vrouw twijfelde of ze de moeilijk verstaanbare man goed had verstaan en repte bijvoorbeeld niet over een waargenomen erectie of betastingen van bijvoorbeeld haar borsten. Tbs met dwangverpleging is volgens de verdediging dan ook een veel te verstrekkende maatregel.