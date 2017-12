Tim en Wouter rekenen tegen de slimste tieners uit vijftig landen

Vijftig landen

Taal vinden ze allebei maar saai stampwerk. ,,De wetenschappelijke vakken zijn interessant, omdat je er inzicht voor moet hebben en je erover na moet denken”, zegt Tim (klas 5, Stedelijk Gymnasium Nijmegen). Wouter (klas 4, Stedelijk Gymnasium Arnhem): ,,Ik wil weten hoe iets werkt.” Omdat ze bij de voorrondes in Nederland bij de top twaalf van hun leeftijd behoren, zijn ze de komende tien dagen vrijgesteld van school om mee te doen aan de International Junior Science Olympiad. Voor die competitie, die dit keer op Papendal in Arnhem wordt gehouden, zijn zondag driehonderd andere slimme tieners uit vijftig landen naar Nederland gekomen. Tim is heel benieuwd hoe de komende dagen er uitzien met al die deelnemers. Hij weet dat er op drie dagen toetsen zijn. Hersenkrakers die de slimste tieners laten bovendrijven. Verder staan er veel excursies op het programma, zoals naar waterschappen en de Afsluitdijk. Arts en astronaut André Kuipers komt ook een verhaal vertellen. ,,Dat is heel erg gaaf.”

Wifi

Tim: ,,We mogen geen contact hebben met de buitenwereld om fraude tijdens de toetsen tegen te gaan.” De olympiade is voor sommige deelnemers extreem belangrijk, omdat er geldprijzen of studiebeurzen vanaf hangen. Wouter weet dat er daarom in het verleden wel eens is vals gespeeld. ,,Toen hadden vertalers stipjes achter de goede antwoorden gezet.”