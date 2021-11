Toch weer gedoe over honden op het Rozendaalse Veld: provincie wil ze aan de lijn hebben

Een huis vol engelen voor wie geen thuis heeft: ‘We doen er alles aan om te zorgen dat de bewoners zich weer mens voelen’

NIJMEGEN/BEUNINGEN - Dakloos worden, dat kan iedereen gebeuren. Het enige wat je ervoor nodig hebt, is de juiste dosis pech. Een verslaving is niet eens vereist. Voor mensen met wie eigenlijk niks aan de hand is, maar die wel op straat komen, is er nu het tussenhuis in Nijmegen.

