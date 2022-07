Toen in Arnhem: zo zag jouw basisschool er vroeger uit

Arnhemse Montessorischool

In de wijk Gulden Bodem staat de basisschool: de Arnhemse Montessorischool. De school startte in 1935 met een klein kleuterklasje in de Van Ruysdaelstraat en na twee jaar was de Arnhemse Montessorischool echt een feit, dat meldt de website van de Arnhemse Montessorischool. In de jaren daarna is de school een aantal keer verhuisd, maar in 1950 trokken ze in het gebouw waar ze nu nog steeds inzitten.

Volledig scherm Arnhemse Montessorischool 1975 - 1980. © Gelders Archief 1524 - 2544

Heijenoordschool

De Heijenoordschool in de Arnhemse wijk Heijenoord werd in het begin van de 19e eeuw opgericht als School nummer 13. De school bevond zich toen in de Schilderstraat. In de eerste jaren van 1900 werd de school steeds populairder. In 1953 verhuisde de school naar de huidige locatie aan de Gentiaanstraat en in die periode werd de naam ook veranderd. Jaren later in 1980 breidde de school uit met vijf nieuwe lokalen aan de kopse kanten van de school. Drie lokalen aan de Gentiaanstraat en twee aan het Callunaveld. Eind jaren negentig kreeg de school er een gebouw bij, namelijk H2O aan de Heijenoordseweg.

Volledig scherm Heijenoordschool aan het einde van de Bremstraat, 1955 © Gelders Archief 1501-04-2154

Volledig scherm Heijenoordschool aan de Gentiaanstraat 1980 - 1985 © Gelders Archief 1524 - 1046

De Wijzer

Basisschool De Wijzer zit in een monumentaal pand uit 1932. Volgens de website van De Wijzer ademt de school geschiedenis, dat komt voornamelijk door de oorlogsjaren. Vroeger heette de school Van Löben Selsschool, maar in 2006 veranderde de naam in De Wijzer. Het pand is gebouwd in de stijl van expressionistische architectuur, deze architecturale beweging was vooral actief in het begin van de 20e eeuw in het noorden van Nederland en Duitsland. Deze basisschool in Arnhem is al sinds de opening in 1932 een christelijke basisschool. Wist je dat naast deze school nu een leuke pluktuin zit?

Volledig scherm Van Löben Selsschool, na 2006 werd de naam gewijzigd in De Wijzer 1955 - 1960 © Gelders Archief 1524 - 1403

Mooiste herinnering

