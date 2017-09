Tolheffing kost tientallen miljoenen, ritje over A15 kost straks 1,18 euro

Jaarlijks zou op beide wegen naar schatting 42 tot 46 miljoen euro tol worden binnengehaald. Elke passage kost voor een personenauto 1,18 euro en voor een vrachtauto 7,11 euro.



Het ministerie rekent erop dat de A15 in 2022 opengaat. Of dat lukt, hangt helemaal af van de Raad van State. Die moet de vele bezwaren tegen de weg beoordelen. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk.



De meerderheid in de Gelderse Staten stemt in met tolheffing, omdat anders de weg er niet zou kunnen komen. Gelderse SP is een van de fanatiekste tegenstanders van tolheffing. De partij probeerde er al herhaaldelijk onderuit te komen. Tot dusver vergeefs.