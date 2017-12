Toneelspelers bijna bekeurd bij oefenen voor opening stadsbeek Arnhem

Koningin Máxima opent Musis in Arnhem

10:32 ARNHEM - Koningin Máxima opent vrijdagmiddag 12 januari de vernieuwde concertzaal Musis in Arnhem. De opening staat in het teken van kinderen en muziek. Máxima is immers erevoorzitter van de Stichting Méér Muziek in de Klas.