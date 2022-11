Tonnen aangetroffen bij inval Jumbo-topman • WK-commercial stopgezet • Treinen rijden de Vallei voorbij

PRIJSPLAFOND | Mensen die ondanks zonnepanelen meer dan gemiddeld stroom verbruiken, profiteren mogelijk niet van het prijsplafond. Het Rijk sluit namelijk niet uit dat bij het bepalen van de stroomprijs er naar het bruto verbruik gekeken gaat worden, dus zonder aftrek van de zonnestroom die ze juist teruggeleverd hebben.

VOETBALLER RIK VOORLOPIG OP DE BANK | Zijn knieschijf zit weer op de juiste plaats, de pijn is weggetrokken. Ophemert-voetballer Rik Stap (17) kan nu, enkele dagen na het oplopen van een ogenschijnlijk zware blessure, alleen maar hopen dat de fysieke schade meevalt.

POLITIE KOMT VOOR VERRASSING TE STAAN NA MELDING DRUGSLAB | De politie is vanochtend massaal uitgerukt na de vondst van een mogelijk drugslab in Beekbergen. In het pand vond de politie inderdaad containers met chemicaliën en een volledig ingericht laboratium, maar de brandweer bleek daar zelf de hand in de hebben gehad.

VERMISTE TIENER | De sinds dinsdagmiddag vermiste tiener uit Soest is zeer waarschijnlijk ontvoerd door haar vader. Dat heeft de politie woensdagochtend bekendgemaakt. Het meisje (11) sprak af met vriendinnen om naar haar hockeytraining te gaan, maar vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor.



TREINEN RIJDEN DE VALLEI VOORBIJ | Opnieuw reed er dinsdag een trein het station Veenendaal-De Klomp voorbij, zonder te stoppen. De stations in de Gelderse Vallei worden door machinisten van de spoorwegmaatschappij de laatste tijd vaker overgeslagen. Een softwareprobleem ligt daaraan ten grondslag.

WK-COMMERCIAL STOPGEZET | De WK-commercial van Jumbo met hossende bouwvakkers is per direct stopgezet. Op een nummer van de Toppers liepen zij samen met rapper Donnie de polonaise. De video lag gevoelig omdat bij de bouw van de WK-stadions in Qatar talloze arbeiders om het leven zijn gekomen. De supermarktketen biedt haar excuses aan voor de video.

Volledig scherm Jumbo KEIHARD afgemaakt op social media na reclame met bouwvakkers over WK in Qatar. 2 november 2022 © still uit Jumbo reclame

WERELDBEROEMD SCHRIJVERSDUO | Een bezoek aan de filmset van Het Geheugenspel in de bossen in Rhenen brengt het Britse schrijversechtpaar Nicci French terug naar het prille begin van hun succesvolle thrillercarrière. De Nederlands-Vlaamse bioscoopproductie met Anna Drijver is immers gebaseerd op hun eerste boek. Er heerst een gevoel van opwinding. ,,Maar het heeft ook iets beklemmends.’’

TOPKOK OVERLEDEN | Veel gasten uit binnen- en buitenland kwamen speciaal voor hem naar restaurant De Wanne in Ootmarsum. Chef-kok Gerhard Müller was een topper op zijn gebied. Maar Parkhotel De Wiemsel, waartoe De Wanne behoort, zal zonder Müller verder moeten. De Wierdenaar overleed maandagavond geheel onverwacht, op 51-jarige leeftijd.

VROUW RAAKT GEWOND NA VAL IN LAADKUIL | Een vrouw is woensdagmiddag in Nijverdal gewond geraakt nadat zij in een laadkuil is gevallen. Dat gebeurde bij het gemeentelijk afvalbrengpunt aan de Fuutweg. Het slachtoffer is in een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe zij er aan toe is.

WONINGINVAL FRITS VAN EERD | Bij de woninginval van de tijdelijk teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd zijn honderdduizenden euro’s aan contant geld gevonden. Dat bevestigen bronnen binnen het witwasonderzoek aan het Financieele Dagblad.

DANKBAARHEID NA PUBLIEKSACTIE | Het is gelukt. De familie Navis heeft onder andere dankzij een publieksactie een nieuwe auto, waarmee dochter Daisy (22) in een rolstoel kan worden vervoerd. Ze zien de toekomst positief tegemoet, ondanks de ernstige ziekte en traumatische ervaringen.

TIENERVADER | Niet voetballen met vrienden en feesten in het weekend, maar poepluiers verschonen, weinig slaap en financiële zorgen. Miquel Blok (19) had ruim twee jaar geleden nooit kunnen bedenken dat dit zijn realiteit zou zijn. De geboorte van zijn zoontje zette het leven van hem en zijn vriendin op zijn kop. Maar waar zij veel hulp en begeleiding kreeg, voelde hij zich vaak een buitenstaander. ,,Het was fijn geweest als iemand aan mij had gevraagd: wat heb jíj nodig?”