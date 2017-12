Top 2000-koren verwarmen stationshal Arnhem

Een driekoppige jury met onder andere radioprogrammamaker Ron Stoeltie en Luxor-directeur Stefan Rebergen beoordeelt de koren die aan de vijfde aflevering van deze wedstrijd meedoen. Daaronder zijn popkoren uit Gendringen (Different Voices), Zevenaar (The New Voices), Nijmegen (Multivox, Popolo en NootScenario), Doetinchem (Some Sing More) en Etten (Switch).