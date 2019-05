Topambtenaar Arnhem verder onder vuur: omstreden reis Saoedi-Arabië door derden betaald

Gewonden bij valpartij­en tijdens de Boretti Classic

14:24 ARNHEM/ OOSTERBEEK - Tot twee keer toe is er zaterdag tijdens de Boretti Classic een deelnemer gewond geraakt. Op de Clement van Maasdijklaan in Arnhemmer ging zaterdagmiddag een deelneemster aan de wielertocht onderuit. Eerder op de dag was er een valpartij op de Dreijenseweg in Oosterbeek.