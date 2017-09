Topdrukte verwacht zondag op de Posbank

Gemiddeld zijn er vijf tot zes zondagen per jaar waarop het dringen is op de Posbank en er nauwelijks een parkeerplaats te vinden is. Dat zijn vooral de eerste mooie zondagen in het voorjaar en de laatste in het najaar.

Afgezet

Komende zondag is zo'n dag, maar dan is er ook een groot evenement in het natuurgebied: de Posbankloop. Die hardloopwedstrijd heeft duizenden deelnemers. Een deel van de wegen in het nationaal park wordt daarvoor afgezet, waardoor een aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken is. De start is in Velp. Het uiterste punt van de Posbankloop is de Posbank zelf. De Schietbergseweg bij Rheden is wel open voor verkeer. Ook de oostkant van het natuurgebied - tussen Rheden en Dieren is bereikbaar. Daar komt de hardloopwedstrijd niet.