Topshelf en Arnhem was nooit een gelukkig huwelijk

Warenhuis Topshelf en Arnhem: het bleek, net als op andere plekken in het land, geen gelukkig huwelijk. Morgen is de winkel aan het Johnny van Doornplein voor het laatst open. Daarmee valt het doek voor het ambitieuze project van zakenvrouw Inge van Kemenade. Een kleine twee jaar geleden zag de wereld voor Topshelf en Van Kemenade er nog een stuk rooskleuriger uit.

Ambitie

Het is 29 april 2016, warenhuis V&D is enkele weken eerder vertrokken uit de Arnhemse binnenstad. Van Kemenade is gesprongen in het gat dat de warenhuisketen achterliet en tuigt in een mum van tijd een winkel op. Terwijl personeel druk bezig is met het inruimen van schappen, vertelt de excentrieke Brabantse zakenvrouw één dag voor de opening aan aanwezige pers over haar plannen met Topshelf. Aan ambitie en lef geen gebrek. ,,Het wordt een winkel waar ik zelf maar wat graag mijn inkopen zou doen", zegt ze enthousiast. ,,Mooie spullen, hebbedingetjes. Iets duurder dan V&D, maar niet zo exclusief als de Bijenkorf."

Als voorbeeld noemt ze het Londense Selfridges, een warenhuis dat uitgebreid aan bod komt in de Netflix-serie Mr. Selfridge. ,,Die Victoriaanse stijl, daar houd ik van. Een bezoekje aan Topshelf moet een belevenis worden." Boeken, cd's en meubels wil ze, anders dan V&D, niet verkopen. ,,Dat past niet bij deze tijd. Daarvoor in de plaats komen een wijnbar, barbier, chocolaterie en reisbureau."

Primeur

Arnhem krijgt de landelijke primeur. Het wil echter niet vlotten met Topshelf. Bij de opening blijkt dat het warenhuis verre van af is. Bezoekers klagen over de prijzen en noemen de winkel ongezellig. In de zomer van 2016 noemt Van Kemenade Topshelf nog 'work in progress': ,,Het is onmogelijk in drie maanden vier verdiepingen te vullen. Bezoekers begrijpen dat we opstarten."

Toch blijven Arnhemmers weg. Uit een steekproef, in april 2017, blijkt dat Topshelf wel opvallend veel Duitse klanten trekt. Maria Borken uit het Duitse Emmerik vertelt op 30 april aan deze krant dat ze het warenhuis 'lekker rustig' en 'ruim opgezet' vindt: ,,Het personeel benadert je respectvol, hier geen ordinair gedoe."

Groeispurt

Van Kemenade is dan nog steeds hoopvol. ,,Misschien trekken we minder klanten dan andere winkels, de mensen die bij ons kopen, hebben een behoorlijk bestedingspatroon. Al met al liggen we op schema, we maken een groeispurt door."

Het blijkt dan eigenlijk al te laat: 4 september 2017 laat Topshelf weten in Arnhem te sluiten wegens tegenvallende resultaten. De huur is te hoog om rendabel te zijn, zo klinkt het.

Opheffing

Een opheffingsuitverkoop volgt. Daarvoor blijken Arnhemmers wél warm te lopen. Terwijl de vestigingen van Topshelf in het land één voor één omvallen, blijft Arnhem almaar open. De sluitingsdatum van medio november wordt verlengd naar eind december, waar nog eens twee maanden aan vast worden geplakt.