Tot 13.30 uur veel minder treinen tussen Arnhem en Zevenaar door een defect toestel op rails

mijn tattoo en ik ‘Bij een sollicita­tie laat ik bewust mijn tattoos zien’

3 november In de serie Mijn Tattoo en Ik vertellen Arnhemmers over hun tatoeages en de betekenis daarvan. Deze keer Kiki Miechels (27). ‘What’s meant to be, will always find a way’. De tekst van mijn eerste tattoo, op mijn zij.