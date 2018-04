Tot 21.30 uur rijstroken dicht op A12 bij Arnhem na ongeval met motorrijder

Na de hulpverlening wordt er ook nog onderzoek gedaan op de plek van het ongeval.



Rond 19.00 uur en ook rond 19.50 uur is de A12 bij Arnhem-Noord zelfs even volledig afgesloten geweest om de traumahelikopter te laten landen. De afsluiting van rijstroken zorgt al sinds die tijd voor een flinke file op zowel de A12 vanaf Wageningen als de A50 uit zuidelijke richting.



Verkeer in noordelijke richting wordt geadviseerd om te rijden via de A30 en A1, in zuidelijke richting via de A325.



De motorrijder kwam in botsing met een personenauto. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend.