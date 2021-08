Tragische steekpartij op verjaardag: Tim J. (24) blijft vastzitten voor de dood van de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin

Video Man in kritieke toestand naar het ziekenhuis na steekpar­tij in Arnhem, politie op zoek naar de verdachte

10 mei ARNHEM - Bij een steekpartij in of bij een woning aan de Dragonstraat in Arnhem is zondagavond een man zwaargewond geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie is naar de verdachte op zoek.