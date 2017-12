Trajectcontrole op Pleijroute bij Arnhem

de derde helft Kerstman in pak op bezoek in Arnhem, scorebord weigert dienst in Elst

12:05 De laatste Derde helft van 2017 met een kerstman in pak in Arnhem, een weigerend scorebord en een arme keeper in Elst en van vorige week een prachtactie van de ESA-jeugd, die kampioensbloemen naar een verzorgingshuis brachten.