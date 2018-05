Trams Openluchtmuseum blijven aan de kant na ontslag coördinatoren

ARNHEM - In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem reden vandaag, woensdag, geen trams omdat er geen tramcoördinator beschikbaar is. Zonder coördinator mogen de bestuurders en conducteurs niet op pad. De wet verbiedt dat.

Tot 1 juni heeft het museum officieel nog drie coördinatoren in dienst. Maar een van die drie is al ontslagen en vertrokken.

De andere twee coördinatoren wacht mogelijk hetzelfde lot. Zij hebben in ieder geval te verstaan gekregen dat ook hun functie ophoudt te bestaan. Of zij een andere functie krijgen, is nog onduidelijk.

Aparte status

Het verdwijnen van de coördinatoren is het gevolg van een reorganisatie waarbij in totaal 14 van de 280 medewerkers van het museum hun baan verliezen. De functie van tramcoördinator vervalt. De tramafdeling verliest haar aparte status en gaat deels onder de afdeling Techniek en deels onder de afdeling Programmering vallen. Teamleiders met een breder takenpakket gaan leiding geven aan deze afdelingen.

De tramvrijwilligers, 110 man en vrouw sterk, werden vanmiddag geïnformeerd over de verdere toekomst. Een woordvoerder van het museum zegt dat de trams in elk geval donderdag weer zullen rijden.

,,Mogelijk dat de baas van de coördinatoren dan zelf de tramcoördinatie voor zijn rekening gaat nemen. In dat geval gaan we weer rijden’’, zegt een van de vrijwillige bestuurders. ,,Maar diezelfde baas gaat vanaf 1 juni iets anders doen binnen het museum, zo hebben wij gehoord. Hoe moet het dan verder? Ik vrees dat de trams de komende dagen vaker aan de kant blijven."

Behoorlijk verbolgen

Hij sluit ook niet uit dat donderdag meerdere bestuurders en conducteurs hun uniform gaan inleveren. ,,Wij zijn behoorlijk verbolgen over het feit dat uitgerekend de tramcoördinatoren worden weggesaneerd. Voor ons is dat de druppel die de emmer doet overlopen. De directie zal met een goed alternatief moeten komen. Een coördinator heeft een grote verantwoordelijkheid en moet beschikken over een brede kennis. Het is geen klus die je eventjes bij iemand in de schoenen erbij kunt schuiven.’’