Traumaheli landt midden in dorp na botsing scootmobiel en fietsster

RENKUM - Een traumahelikopter is maandagmorgen geland op het Europaplein in Renkum, nadat op de kruising van de Kerkstraat en Groeneweg een scootmobiel in aanrijding was gekomen met een fietsster. De vrouw op leeftijd op de fiets raakte ernstig gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.