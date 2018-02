Treinen op traject Arnhem - Utrecht rijden weer na wisselstoring

Architect Steegse gemeentehuis houdt zich buiten debat over toekomst gebouw

7:22 DE STEEG - Architect Norbert Gawronski, de bouwer van het Rhedense gemeentehuis in De Steeg, houdt zich buiten de discussie over het al of niet afbreken van het gebouw. ,,Ik heb geen recht van spreken. Ik ben al over de negentig’’, zegt de in 1925 in Polen geboren Amsterdammer.