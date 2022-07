Tropenweken in Polen, in het spoor van John van den Brom bij Lech Poznan: ‘Wat gáán ze hier tekeer, jeetje’

John van den Brom is na een maand in het Mercure Hotel in Poznan kind aan huis in de lobby. De 55-jarige trainer stapt aan het begin van de avond ontspannen de lift uit, wenst de passerende hotelmanager die knap een hamburger op een bord balanceert ‘smacznego’ (smakelijk eten) en bestelt in het restaurant geroutineerd een drankje.