Truckchauffeur (19) haalt man uit brandende auto na ongeval A12

Verzet in Elderveld tegen uitbreiding Lidl

7:31 ARNHEM - Supermarktketen Lidl lijkt een lastige tijd tegemoet te gaan in haar streven om het filiaal in winkelcentrum Elderhof in de wijk Elderveld in Arnhem-Zuid uit te breiden. Na direct omwonenden toont ook de rest van de wijk zich kritisch over het plan om de winkel te vergroten.