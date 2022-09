Tunnel onder gevaarlijke overweg in Wolfheze moet er snel liggen: procedures worden ingekort

Poolse spookrij­der vliegt naar Nederland voor eigen strafzaak: OM eist werkstraf en 18 maanden niet rijden voor zware botsing op A325

ZUTPHEN/ ARNHEM - Een 31-jarige Pool stapte donderdag in het vliegtuig naar Nederland zodat hij zijn eigen strafzaak in Zutphen kon bijwonen. ,,Omdat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen”, aldus zijn advocaat. Zowel het OM als de rechtbank spraken vrijdag hun waardering uit voor het feit dat hij er was.

