Turkse Bujen kwam via Finland naar Arnhem: ‘Mijn vader voelde zich verlaten’

In Allemaal Arnhemmers vertellen stadgenoten met wortels in het buitenland hun (levens)verhaal. Dit keer: Bujen Oğuz (28).

,,Wanneer ik vroeger iemand zag die afweek van de norm, dacht ik: waarom gedraagt die zich zo? Ik vond het interessant om daar achter te komen. Mijn moeder verslond boeken, veel over psychologie. Die ging ik rond mijn veertiende ook lezen. Toen wist ik dat ik psycholoog wilde worden.”

Ik ben opgegroeid in Istanbul, studeerde daar psychologie. Uit nieuwsgierig naar de Noord-Europese cultuur volgde ik een semester in Finland, wat wel even wennen was. Finnen hebben meer privacy, bemoeien zich minder met elkaar en zijn rationeler dan ik in Turkije gewend was. Ik merkte dat ik in die rust en rationaliteit goed gedijde.”

Na mijn bachelor verhuisde ik naar Utrecht voor mijn master. Omdat ik in Finland was geweest, durfde ik dat aan. Nederlanders lijken op Finnen, maar zijn wat minder gereserveerd. Nadat ik mijn master had gehaald, dacht ik terug naar Istanbul te moeten. Omdat ik geen Nederlands kon, zou ik hier geen baan krijgen. Jammer, want dat gold ook voor Turkije, waar psychologie nauwelijks erkend en serieus wordt genomen.”

Toch aan het werk

,,Gelukkig kon ik hier toch aan het werk, als psycholoog in Arnhem. Mijn moeder vond dat ik mijn kans moest grijpen. Mijn vader was emotioneler, die voelde zich verlaten, maar is inmiddels blij voor me. Istanbul mis ik niet. Het is een prachtige stad voor toeristen, maar voor mij minder prettig om te wonen. Er leven 18 miljoen mensen. Istanbul is groot en chaotisch, Arnhem juist overzichtelijk. Ik kan overal naartoe lopen of fietsen.”

,,Om een sociaal leven te krijgen, stapte ik de Pegasus Pub binnen. Hoewel ik niet extravert ben, begon ik gesprekken met vreemden, waarvan sommigen vrienden zijn geworden.”

Eigen leven leiden

,,Voor mijn werk help ik mensen met een migratieachtergrond, die soms aan Nederlanders moeten wennen. Ze vinden bepaald gedrag raar. De herkomst van dat gedrag moet je onderzoeken, zodat je begrijpt waarom de mensen hier zo zijn. Als je dat doet, heb je er begrip voor. En in mijn geval: ik vind het juist fijn dat je hier echt je eigen leven kan leiden. Daarom wil ik hier blijven.”

