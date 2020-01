‘Turkse families in Arnhem moesten regelmatig 10.000 euro aan criminele familie Y. betalen’

5 vragen over... Weer konikpaar­den naar de slacht: wat moet je níet doen als je wilde dieren tegenkomt? Nou, dit dus

12:42 ARNHEM/ WOLFHEZE - Vier konikpaarden uit Arnhem zijn afgemaakt omdat ze te opdringerig waren geworden na overvloedig bijvoeren door mensen. In Noord-Brabant nam vorige maand een taurus-stier een wandelaar op de horens. Wat moeten we vooral niet doen met wild of grote grazers?