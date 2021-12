Turkse man krijgt jarenlange celstraf voor witwassen 19,5 miljoen euro belastinggeld

De man is de derde veroordeelde in de grootste verduisteringszaak bij de Nederlandse Belastingdienst, dat plaatsvond in 2014. Hij moet voor zijn aandeel hierin 4,5 jaar (54 maanden) de cel in en dat is volgens de eis van de officier van justitie, twee weken geleden.



Hij moet daarnaast 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse Staat. Dat is meer dan het verduisterde bedrag. Een deel van de buit zette hij om in goud en dat is in de afgelopen zeven jaar aanzienlijk in waarde vermeerderd.