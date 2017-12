Twaalf popkoren strijden in Arnhem om TOP2000 bokaal

Duitse toeriste raakt gewond door val over trap naast waterval Jansbeek

0:27 ARNHEM - Bij de monding van de Sint Jansbeek aan de Rijnkade in Arnhem is woensdagavond een Duitse toeriste gewond geraakt. De vrouw was van de trap over de beek gevallen en naast het watervalletje terecht gekomen. Ze is hevig bloedend met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.