Tweede megabioscoop Arnhem lijkt heel dichtbij

Verwarde man met mes van straat gehaald dankzij oplettende getuigen

18 september OOSTERBEEK - Een verwarde man, die maandagmiddag met een mes in zijn hand over de Utrechtseweg in Oosterbeek liep, is door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. ,,Dit was een typisch gevalletje 112 bellen’’, vertelt wijkagent Carlo Hoedt.