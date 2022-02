Twitter blokkeert nepaccount van ‘Arnhemse SP-jongeren’ na klacht SP Arnhem

Aan vrijwel niets was te zien dat ‘SP Jongeren Arnhem’ buiten de partij om opereerde. ,,Maar dat was ook het erge”, vindt Elfrink. ,,Aan alle kanten wordt de indruk gewekt dat het om een echt account gaat, terwijl het fake is. We weten niet wie er achter zit, maar het is niemand van ons.”



De Arnhemse SP-leider vindt het ‘keurig’ dat Twitter snel heeft gehandeld. Wie nu op de pagina van het account kijkt, krijgt de melding dat het is opgeschort omdat de huisregels van het sociale medium zijn geschonden. Twitter kwam overigens niet meteen in actie, zegt Elfrink. ,,We moesten eerst aantonen dat wij wél echt van de SP waren. Dat hebben we gedaan.”



De SP in Arnhem is niet de eerste of enige partij die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart te maken krijgt met nep-accounts op sociale media. In Tiel werd begin dit jaar Forum voor Democratie daar slachtoffer van. Het enige echte Twitter-account van de Arnhemse SP is vooralsnog @SP026.