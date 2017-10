Uitgever in open brief aan Sergio Herman: 'Je duwt me in de shit'

Nijmegen wéér boven aan lijst dodelijke valpartijen bejaarden

14:51 NIJMEGEN - Door een struikel- of valpartij zijn in 2016 in Nijmegen 39 bejaarden van boven de 80 jaar omgekomen. De Waalstad staat daarmee, in vergelijking met de 24 grootste gemeenten in Nederland, voor het tweede jaar op rij bovenaan.