Uithuiszetting nadert voor familie Nijman: ‘Het is niet ons huis maar ons alles’

Tommy (34), Nicky (40) en Jimmy (35) groeiden op in de Arnhemse Vogelwijk. Het huis van woningcorporatie Volkshuisvesting is volgens Jimmy al meer dan zeventig jaar in de familie. In 2016 overleed moeder Marga. Toen vader Dick twee jaar geleden ook stierf, kregen de broers te horen dat ze het huis uit moesten.