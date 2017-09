Uitstapje naar de Posbank? Vandaag geen goed idee

De combinatie van het prachtige nazomerweer zal veel dagjesmensen trekken, is de verwachting. Grote delen van de route over de Posbank in Rozendaal en Velp zijn echter afgesloten vanwege de jaarlijkse Posbankloop. Fietsers, motorrijders en automobilisten zijn daardoor in hun bewegingsvrijheid beperkt.

Bus of fiets

De organisatie van de Posbankloop raadt mensen af om met de auto naar het evenement te komen. Kom liever met de bus of de fiets, luidt het devies. Wie toch in de auto stapt, wordt aangeraden die te parkeren bij zwembad ‘De Dumpel’, Hogeschool Van Hall Larenstein of ROC A12.

Parcours

In het natuurgebied zelf zijn diverse parkeerplaatsen afgesloten. De start is in Velp. Het uiterste punt van de Posbankloop is de Posbank zelf. Die is wel bereikbaar via de Schietbergseweg in Rheden. Ook de oostkant van het natuurgebied - tussen Rheden en Dieren is bereikbaar. Zo ver reikt het parcours van de wedstrijd niet.