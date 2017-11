Utrechts cultuurhuis vernoemt kunstbeurs naar Anne Faber

Slechtziende Maria afhankelijk van vrijwilligers die er niet zijn

16:54 WOLFHEZE - Maria Herygers- Camps is slechtziend en slecht ter been. Ze woont nog zelfstandig in een appartement bij Het Schild in Wolfheze, maar is als ze de deur uit wil aangewezen op hulp van derden. Hulp die deels van vrijwilligers moet komen. En die zijn er onvoldoende.