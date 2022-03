Vader verstopte vuurwapens onder kinderbedje en tussen bankkussens

De aanklager eiste woensdag 18 maanden cel tegen de Arnhemmer.



Waar de kinderen bij waren, ramde een arrestatieteam de deur in van de woonwagen van de verdachte. De politie had via Meld Misdaad Anoniem de tip gehad dat de man wapens in huis had om zich te kunnen verdedigen wegens een dreiging in het criminele circuit. Na zo’n wapenmelding is een inval dan een standaard procedure.



De man zei dat hij de wapens nog niet zo lang had. Hij had ze een week of vier tot zes eerder gevonden in de schuur van zijn overleden broertje en wilde ze wegdoen, maar kwam daar door allerlei omstandigheden in zijn leven niet aan toe, zei hij.